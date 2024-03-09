去年相同賽日落樓重創 賈傑美今日擊敗重心城贏G1

舊年3月上旬喺澳洲費明頓馬場嘅新市場讓賽賽馬日，澳洲女將賈傑美於早段場次墮馬受傷，原定由佢執韁嘅高多芬賽駒「藏心中」(In Secret)臨場易配賀禮德，結果此駒換人贏出G1新市場讓賽，而賈傑美因今次意外出現嚴重腦震撼，養傷接近半年才能復出，賀禮德其後卻因一次墮馬意外離世。

事隔一年，今日費明頓馬場舉行新市場讓賽，賈傑美總算彌補去年嘅遺憾，成功連中三元之餘，更憑同樣係高多芬名下嘅「滾滾而來」(Cylinder)贏出呢場1200米直路G1，擊敗力爭7連捷嘅短途好手「重心城」(Imperatriz)，演出令人眼前一亮，而前香港賽駒「楚霸王」亦有份參戰，結果只得第10名。

對賈傑美嚟講，呢場一級賽意義絕不簡單，畢竟去年因為墮馬意外未能贏出此賽，今次卻順利同高多芬攜手完成任務，而今日賀禮德嘅媽媽亦帶同孫兒入場觀戰，見到賈傑美贏馬亦非常感動，回想去年發生嘅事，感覺今年輪到賀禮德喺天上幫助賈傑美同高多芬攜手贏G1，而賈傑美賽後亦有同賀禮德嘅仔女合照，場面感人，佢亦坦言從未忘記賀禮德，一直好懷念呢位騎師。

至於「重心城」今場意外敗陣，並無毫無原因，除咗今場要讓「滾滾而來」14磅外，賽後亦驗出氣管有血，仍能取得亞軍，表現算非常出色。