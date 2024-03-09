17駒拍賣馬試跑 羅子達認為邊隻好？

2024香港國際馬匹拍賣會將於3月15日舉行，話雖一眾拍賣馬早前已亮相，唔少馬主都靠相片睇過佢哋嘅體形，但當然親身睇過隻馬先知值唔值得買入嘛。今日(3月9日)沙田馬場就舉行拍賣馬試跑，現場唔少馬主都入場觀看，趁今日親身望一次了解更多，而今日合共有17駒進行試跑，Lot 13未有現身。

練馬師方面，沈集成、巫偉傑、廖康銘、韋達、告東尼有到場留意拍賣馬匹試跑，沈集成近年喺拍賣會都揀到唔少好馬，當中「浪漫勇士」更加係代表作，唔知成哥今次又有冇睇啱嘞。至於馬會行政總裁應家柏、賽馬事務執行總監夏定安、國際馬匹拍賣/馬主事務支援去執行經理羅子達等到場留意試跑。另外，馬會北半球馬買手之一靳能都有出席試跑，而現任英國新市場拍賣會代理鐵立基(Frederik Tylicki)亦專程來港。鐵立基為前德國籍騎師，曾在英國策騎。

拍賣馬試跑完結後，羅子達表示Lot 11和Lot 7比較亮眼，而今朝試跑後，認為Lot 12和Lot 9拍跳走勢良好，而且步姿流暢。羅子達又表示，馬會一直致力提供優良服務畀馬主，而近屆拍賣馬成績唔錯，相信今屆拍賣會仍可吸引唔少馬主到場並參與競投。