川河系新貴贏蘭域堅尼 帶旺聽日川河型駒？

「川河」系馬主何家駒近年喺世界各地都有養馬，當中為佢帶嚟最多榮耀嘅除咗香港嘅「川河尊駒」，梗係唔少得贏過珠穆朗瑪峰錦標嘅「川河達駒」，可惜後駒來港未能交出水準。不過，今日何家駒又多一匹愛駒為佢帶嚟一級賽殊榮，佢名下嘅3歲馬Celestial Legend喺澳洲蘭域馬場出戰1600米一級賽蘭域堅尼，此駒由已屆85歲嘅練馬師布烈治訓練，今場由麥維凱操刀，入直路後走外疊發力，同麥道朗策騎嘅大熱門「武裝自己」(Militarize)鬥足一條直路，結果力抗對手掄元，盡顯極強鬥心，至今7戰取得3冠2亞，兼且連贏兩場分級賽，前途無可限量。

「武裝自己」貴為3項G1盟主，Celestial Legend今場能夠力壓對手，表現非常出色，賽後騎練亦大讚後駒演出，馬主何家駒亦有喺澳洲為愛駒打氣，結果順利拉頭馬兼捧盃，唔知佢會唔會諗吓安排愛駒運嚟香港服役呢？但幕後打算讓此駒出戰稍後嘅唐加士打一哩賽。另外，何家駒聽日亦有「川河型駒」出戰第3場三班田草1200米，唔知會唔會由澳洲贏香港？

另外，聽日都會來港客串嘅麥道朗，雖然未能憑「武裝自己」贏一級賽，但佢尋日亦夥拍華禮納馬房嘅2歲馬Switzerland贏咗場1200米G2，至今兩戰全勝，現時成為今屆金拖鞋大賽嘅熱門。