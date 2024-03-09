【分分制勝】在港初出 即成「焦點」

出自父系「演藝焦點」（Star Turn）的子嗣，來港服役成功率不低，最出色當然是6捷的「蟲草成名」，可惜因腳傷問題，最後被迫退役。而現役賽駒中，「久久為攻」、「星耀王者」及「鈁糖武士」各獲4W或5W，至於今期列陣第5場的「福星」，強配潘頓，當屬爭勝主角。暫時最失望只得「美麗緣分」，但總覺牠實力並非如此不濟，稍後更添成熟，有望作出反彈。

除了「福星」之外，第3場的初出馬「綠族豐收」亦是「演藝焦點」一族，前景值得看俏。「綠族豐收」在澳洲5戰累積4冠1季，最初只贏高賓谷、穆威倫巴及葉士域治等低獎金賽事，能力未算證明太多，但最後一仗角逐鷹園馬場1300米賽事，總獎金達75,000澳元，算是向更高層次挑戰，賠率亦相對較之前冷落，結果牠孭129磅下仍能取勝，確認本身正不斷進步中，如今在港評69分起步，保守估計也有2至3W在手。

「綠族豐收」去年11月尾開操，不久就進行快試，適應能力不俗，今年2月在從化首度試閘，即以全日最快時間掄元，兩星期後再試1000米草閘，繼續以首名衝線，造出快一截的57秒81，明顯愈操愈弗。來港前曾3勝1200米賽事，初出揀田草同程上陣，信心十足！

■明治朗