【練馬師王】戰駒全配洋將 火力十足！

上期已預告，蔡約翰今次所派9匹參戰馬，悉數安排外籍大師搏操刀，擺明車馬大搏殺，當中第9場「魅力知遇」起用新騎師湯普新，騎者剛戰成功開齋重拾信心，加上馬匹本身最近打疊5仗入圍，演出十分穩定，不難為蔡廐搶分。

至於搏殺重任，當然倚重兩大高手潘頓及麥道朗的坐騎，當中前者分別夥拍「永遠美麗」及「星際快車」上陣，鬥志十足。重頭戲第7場一級賽女皇銀禧紀念盃，潘頓雖然失落「金鑽貴人」的帥印，但繼續出策「永遠美麗」，其實這匹蔡廐明星馬至今14戰，全數由潘頓執韁，人馬默契十足，上場於G1董事盃拚入亞軍，乃服役以來最高成就，反映5歲馬仍有進步空間，回師3捷路程田草1400米，可望提升貫注力，鬥末段衝刺，無懼「金鑽貴人」的威脅，突破可期。至於潘頓另一匹蔡廐坐騎「星際快車」，剛戰在港初出即跑亞軍，而且締速不俗，可見本身潛力甚佳，今次麥道朗有份來港客串，卻被潘頓搶去策騎權，毫無疑問是爭勝分子之一，值得留意。

另一方面，麥道朗季內與蔡約翰合作14次，取得4冠3亞，半數入Q，成績交得準繩，今期有「志勝時機」及「金匯昇昇」兩匹弗馬交收，估計又可延續好成績。第4場「志勝時機」早前跨季11仗落敗，換來大幅減分，剛戰角逐盲門路程田草1200米，仍能闖入季軍，反映目前評分大有反彈餘地，今仗改爭勝途1400米，競爭力提升。由於第3場「翩翩君子」機會稍次，故投注蔡約翰的「練馬師王」時，適宜在第4場前「入場」落注。