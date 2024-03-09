【張基焦點】友瑩仁質高形勢好

始終經過季初一段時間急攻，伍鵬志最近明顯比較沉靜，然而周日沙田賽事強陣出擊，擺明想打破悶局，「友瑩仁」剛戰初出已入位，今次再跑1400米可補中。另外，「手機錶霸」增程屬合理部署，貴價拍賣馬亦心急交代，強配布文更安心。「符號」最近狀態理想，換人或帶來變數。「精英雄心」上仗在港首戰追得近，今次抽2檔起步不能輕視。

第4場四班1400米，「友瑩仁」3歲質新馬仍有點稚嫩，剛戰初次上陣跑同程，入直路時曾受阻，仍能撲上得一席亞軍，若非有意外應可進一步威脅頭馬「忠誠寶寶」，反映本身潛質甚高，今次原班人馬再攻同程，抽排1檔形勢好，況且同場不乏快馬，步速不會太慢，可以補中。

第6場四班1400米，作為上季拍賣價最貴的ISG，「手機錶霸」陣上演出正在不斷進步，近幾仗跑1200米都姍姍來遲，增程跑1400米必合腳法，況且強配大師傅布文，自然更有把握，呂健威亦想盡快交代，穩陣馬膽。

第1場五班1800米，７歲馬「符號」近期狀態明顯回勇，連續兩仗於田草一哩有好走勢，今回增程跑1800米更合發揮，即使鞍上人變成蔡明紹，未必構成太大影響，冷門值博。

第10場三班1600米，「精英雄心」來港前兩戰全勝，演出有進步，即使贏1000及1200米，但兩場都後上贏馬，剛戰在港初出跑1400米亦追得好，復課工夫積極兼試大閘引人，今回首度扳上1600米，隨時推翻大局。