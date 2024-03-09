【進階選項】酷霸王磨利求補中

今屆香港國際馬匹拍賣會將於周五晚舉行，周六亦已進行試跑示範。翻查目錄資料，購自南半球的數駒不少周歲價高昂，周歲馬賣得貴，某程度是因為血統優良，但運來港拍賣已為閹馬，確有多少浪費，且看屆時能否賣回保本價。

無疑吸引馬主投馬最佳宣傳攻勢，便是過去售出的拍賣馬能在近戰賽事取得佳績。回顧上季的一批，「手機錶霸」以860萬成為身價最高一匹，雖然暫時4戰2亞2季未勝，但演出不失準繩。今次終見增程進軍1400米，看其陣上表現及腳法，肯定更合適。「手機錶霸」是當紅種馬「摘星勇驥」子嗣，不過對比同父即將出售的拍賣馬Lot 11周歲價100萬澳元，亦微不足道。「手機錶霸」上場1200米繼續排大外檔，結果起步後要縮到尾疊，再掟大彎追，這席亞軍難度亦高。身形龐大馬肯定跑一場好一場，未交代出到布文鬥後勁深慶得人，4檔好位亦不必留得太後，血統母線夠晒長力，適逢今組快馬不少，步速快更利其追趕。

早前的墨爾本精選周歲馬拍賣會有不少香港買家出席，包括幾位華籍練馬師，活躍於澳洲各省拍賣會的姚本輝當然是坐上客，他共購入3駒，最貴的是36萬澳元「情深義重」子嗣。第2場同父馬「酷霸王」兩度出售均來自殷利殊公司，兩歲時在悉尼以23萬澳元售出，由練者代為投得。抵港後試閘一再有好走勢，初出跟前無後，再戰縮回1000米卻由包尾追上入Q，若然當時走位更暢順，與頭馬「黑白」未必無得鬥。今次人馬捲土再來，賽前再試課泥閘加強打磨，有望補中打開勝門。