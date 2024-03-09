【三重彩地帶】能夠破格必屬「精英」

第2場四班1000米，容天鵬處理質新馬，由以往慢熱轉為急進，季內已有「時尚風趣」、「中環精英」、「占士德」及「銳一」建功，「中環精英」初出即勝必擁高質，上場初跑谷草沿途三疊亦入Q，實力再次證明，重返勝途直路賽更有把握，單膽信心十足。

「黑白」及「酷霸王」剛在同程串Q，兩匹3歲馬同是初揭底牌，計馬也是四班難留。「一代宗師」降班後即加強催谷3度試閘，近兩課更一放而返，進度漸入佳境，直路賽排14檔有助進取。「勝利之皇」小休有新鮮感縮程勝任，田泰安試完「一代宗師」後揀騎，可以信賴。

第9場二班1800米，近期開出東廐T、東廐Q，成為一時佳話，今場告東尼出夠4駒，匹匹均具實力，會否破天荒跑出東廐四重彩？投注三重彩以複式下注，包攬4匹東廐馬免得顧此失彼，「錶之五知」布文騎4次非贏即位；「龍船狀元」及「當年情」今季G3同程曾分列亞、季，跑二班賽有一定着數；「桃花雲」季內8戰5次跑第3，求勝鬥志行先。最後一匹配腳揀番「越駿歡欣」，除了前次塞車落第之外，其餘6仗4W2P，超級準繩，2檔守好位亦配合跑法。■海東