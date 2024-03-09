【J臣研究所】神虎龍駒1400硬撼金鑽

漫長嘅澳紐周歲馬入貨之旅終於完結，暫且有個多月時間不用飛，留港處理一下私務之外，仲要留番多啲時間同一眾馬迷球迷多啲網上交流。

大賽日麥道朗又到香江獻技，每次講起麥道朗都自不然會扯上潘頓，兩人今季多次出現直路上走甩單打獨鬥情況，差不多每一次都係麥道朗鬥贏，網民自然踩多兩腳，話潘頓不出盡全力云云，但筆者睇馬都有好多年，騎師狀態有起有落實屬正常，就近期睇，潘頓似乎身體上力不從心多過心態上不積極，尤其騎一啲末段要鬥嘅馬，如果隻馬平衡稍差，好自然騎兩步就閃要修正，如果見潘頓騎呢類馬成熱門，真係要非常小心。

周日賽事潘頓就相當多呢類馬上陣，第5場四班1200米，樂善堂盃，「福星」上場可以錯嘅都錯晒，最後稍望空幾步竟追番個第3名已十分叻仔，但呢隻馬今季性能上有啲改變，留後鬥一段更好，而今場負重磅由潘頓策騎，真係唔敢揸膽，反之麥道朗坐騎「包裝希望」上場直路頗塞，今場磅輕排8檔機動，似乎更有投注價值。「安康萬里」款頭好且大閘展現前速，似乎呢3隻都惡晒。

至於第7場女皇銀禧紀念盃，換上麥道朗嘅「金鑽貴人」都唔需要多介紹，贏輸都好，至少唔會再走死位。配腳首選「神虎龍駒」，返首本1400米有力威脅。「錶之銀河」上星期跑直路賽擺明當試閘。「永遠美麗」好尺寸，但1400米肯定會比1600米衝得更勁。