【耀眼精選】滿好世界型靚質高

根據天文台預測：周日天氣相當清涼，有雨及風勢頗大。換句話講今日極大機會響偏黏軟嘅場地角逐，甚至雨中作賽，所以度馬時要先考慮馬匹變化場地性能。

短途王「金鑽貴人」上場百週年紀念短途盃陰溝裏翻船，今次爭女皇銀禧紀念盃幕後飛起潘頓，重召麥道朗衞冕錦標擺明唔想再失威。不過謀事在人成事在天，「金鑽貴人」計實力當然贏晒，但過往一遇天雨演出就要打八折，今次會唔會又失準？

跑馬無必勝，被喻為南半球現役最強短途馬后「重心城」，尋日響新市場讓賽畀賈傑美「滾滾而來」中止連勝紀錄，廿幾個鐘後輪到「金鑽貴人」擺擂台，會唔會落得同一下場？情感上，相信好多馬迷都希望「金鑽貴人」重現王者本色，但作為投注人切忌孤注一擲。

今期有多匹初出馬登場，估計試閘見好嘅「綠族豐收」、「安康萬里」、「駿奕快車」同「年少多好」都各有捧場客，筆者唔會睇小呢幾匹新兵，但係吼冷門會博「滿好世界」，呢匹馬型格唔錯有啲質素。可惜上年10月整傷腳拖慢進度，初出跑對足部負擔冇咁重嘅直路賽，兼有天雨之助令草面變軟起咕𠱸作用，或可一如有腳患底嘅同父馬「好玩福星」，舊年響最短途跑入冷腳。

黃家耀