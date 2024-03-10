【分秒在握】返沙田再覓歡欣

羅富全今季成績平平，現時只位居練馬師榜中游，不過，練者始終有實力，尤其對於來投馬就更加肉緊，就以「越駿歡欣」為例，季內7戰4冠1亞1季，一再夠準之餘，更不斷突破評分上限，回師二班賽惡氣十足。

「越駿歡欣」上季在高伯新馬房，搏來搏去就只贏得一次，不過今季轉投羅富全馬房後，表現仿如脫胎換骨，季初一口氣在田草1600米取得2冠1季後，隨即轉爭谷草再取突破，谷戰取得2冠1亞外，更奪得全季谷草唯一分級賽一月盃，表現實在不斷有驚喜。

最近兩仗，「越駿歡欣」表現看似有點回落，不過認真分析，又未必係事實的全部。此駒前仗出爭田草1800米，排2檔走內疊基本上無異議，但最要命的，卻是全條直路根本無望空過，馬匹名副其實拉住過終點，唯一好處，怕且就是耗力不多。

到了上仗，「越駿歡欣」回師谷草，孭到134磅之下，偏偏就遇着極慢步速，形勢極為差劣之下，「越駿歡欣」仍奮力追回第2，馬匹末段時間衝到22秒2，看到此數字，我們還能要求馬匹做更多嗎？

來到今次，其實係快馬不多的場合，很有可能群駒會鬥衝一段，「越駿歡欣」後勁固然強橫，而且跑法上亦較為機動，陣上往往毋須留到尾列，而係可以守住好位爆一段，在此形勢，自然有望佔得先機。

■長風

第9場 3越駿歡欣 2錶之五知

10敏捷神駒 6當年情