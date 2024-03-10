【戰況R1】身價僅280萬 美麗多盈回本逾半

今日頭場五班1800米，沿途擺前面嗰幾隻全部返晒嚟，贏馬嘅係沿途貼欄、艾道拿策騎嘅「美麗多盈」，呢匹5歲歐洲灰馬今季兩捷，近6匹更加全收獎金，似乎依家先開始成熟。同時，「美麗」系今日有「永遠美麗」出戰一級賽，挑戰「金鑽貴人」，且看「美麗多盈」食頭胡吶喊助威有冇作用。同時，香港國際馬匹拍賣會下周五舉行，「美麗多盈」為2022年ISG，成交價280萬，計埋今場頭馬，已獲獎金超過150萬，已回本超過一半，真係可以為拍賣會造勢。

潘頓大熱門「豐盛多彩」力保第2，第3名為鍾易禮「美滿星雲」，田泰安「喜悅一生」沿途走外疊跑第4。

賽後，「美麗」系主理人郭少明表示「美麗多盈」係北半球馬，需要時間適應，當初喺拍賣會嗰陣，「美麗多盈」得980幾磅，睇住慢慢成長，現時有接近1100磅，當初買呢隻馬嗰陣都係諗住買Dark Angel子嗣，呢個種喺香港都贏到中班賽事，依家喺五班贏到兩場都開心，希望馬匹持續反彈。適逢香港國際馬匹拍賣會就快舉行，現時「美麗多盈」贏馬更可為拍賣會造勢。此外，艾道拿贏馬後表示「美麗多盈」跑到2000米都得。

第1場賽果：11-6-5-14

二重彩賽果：11-6(最後賠率32)