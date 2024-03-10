投注額跌少咗 皇者驕傲戴錯頭罩方仔罰1.5萬

今日女皇銀禧紀念盃日，10場草地賽投注額15.61億，只較上季跌2.1%，跌幅收窄呀，至於入場人數則有15,403人。「皇者驕傲」周三晚戴錯頭罩事件，最終競賽小組罰方仔15,000元。

3月6日跑馬地賽事 – 第3場（477）

小組是日就「皇者驕傲」在上述賽事佩戴不屬獲批准配備之一的頭罩亮相及出賽展開研訊。小組聽取了「皇者驕傲」的練馬師方嘉柏、方嘉柏馬房的助理練馬師鍾智強及「皇者驕傲」的馬房助理曾偉立的證供。小組根據證供確定，「皇者驕傲」在運往跑馬地馬場時佩戴黑色頭罩，抵達馬場後由曾偉立照料，當時他不慎地將屬此駒獲批准配備之一的黃色亮相頭罩套在黑色頭罩之上，其後此駒被牽引至配鞍房讓方嘉柏配鞍。方嘉柏告知小組，由於亮相頭罩套在黑色頭罩之上，他並未察覺「皇者驕傲」有佩戴黑色頭罩。由於「皇者驕傲」在亮相圈內亮相時佩戴的黃色亮相頭罩遮蔽了黑色頭罩，小組在亮相圈內按照標準程序進行配備檢查時，並未發現「皇者驕傲」有佩戴黑色頭罩，因為此駒的黃色亮相頭罩直至抵達閘廂後始除去。

方嘉柏承認違反賽事規例第96條，事緣他在3月6日跑馬地賽事第3場因疏忽而讓「皇者驕傲」佩戴不屬此駒宣佈出賽配備之一的頭罩出賽，導致「皇者驕傲」在該賽中佩戴頭罩。方嘉柏被罰款15,000元。

小組現已更新標準運作程序，以盡量減低再次發生相關錯誤的風險。

小組將就曾偉立錯誤地為「皇者驕傲」佩戴頭罩向兩地馬房營運部主管送交報告。