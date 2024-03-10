告東尼：我想將這場勝利 送給去世的梁欽聖

一級賽女皇銀禧紀念盃1400米今日在沙田馬場舉行，頂級佳駟「加州星球」攻下這項總獎金達1,300萬港元的大賽，賽後練馬師告東尼將這場勝利獻給較早時去世的馬主梁欽聖，他同時亦盛讚艾道拿在賽事中的出色發揮。

「加州星球」對上4仗俱三甲不入，今次此駒在艾道拿胯下沿途單獨領放，成功重拾本身最高水準，助騎者取得其在港策騎以來首項一級賽冠軍。「加州星球」衝線時以一個馬位距離擊敗後上如箭的「錶之銀河」奪冠，「紅運帝王」則落後「錶之銀河」馬鼻位而跑獲季軍。

「加州星球」在賽事頭600米造出36.26秒的偏慢步速，隨後該駒逐步將速度加快，在賽事最後800米的締速為45.92秒，這令到其他主要對手，包括「永遠美麗」（第4名）及賽事大熱門「金鑽貴人」（第5名），在直路上均未能收窄與該駒的差距。

亞軍馬「錶之銀河」在田泰安胯下，跑至賽事末段須轉換跑線，望空後該駒隨即展現凌厲加速力追前，然而牠仍未能對「加州星球」構成任何真正威脅。另一方面，麥道朗在賽事早段將「金鑽貴人」留居馬群最後位置，轉彎時該駒開始移出，自馬群最外方第四疊推進，結果落後頭馬一個半馬位過終點。

「加州星球」的練馬師告東尼之前曾訓練「精英大師」（2005年）、「再領風騷」（2009年）及「締造美麗」（2011年）奪得女皇銀禧紀念盃桂冠。這是他從練以來第4度勝出此賽，亦是他自「加州星球」於2022年攻下一級賽浪琴香港一哩錦標1600米以來所取得的另1場一級賽勝仗。

告東尼說：「這場勝利對我至關重要，已故馬主梁欽聖生前非常喜愛此駒，馬兒是當年由他購入並引進香港，我很高興可以為他取得另一場一級賽冠軍。牠是梁先生多年來名下擁有的賽駒中，成績最出眾的一匹，今日牠須交出理想表現，我們才會考慮派遣牠遠征杜拜。現時牠已完成任務，馬兒稍後將會起行前赴當地，相信所有人都會對此相當興奮及期待。」

「今日賽事形勢對牠極為有利，我想艾道拿的鞍上發揮亦屬無懈可擊，他完全做到我賽前給他的各項指示，對此我感到十分高興。我們快將征戰杜拜，屆時艾道拿會繼續為此駒效力。」

早前告東尼已獲邀派遣「加州星球」角逐於3月30日在杜拜美丹馬場舉行的一級賽阿喬斯短途錦標1200米。

艾道拿曾在澳洲勝出13項一級賽，今次取得其在港策騎以來最重要的一場勝仗，賽後他難掩興奮之情。

今日賽事一直在天雨情況下舉行，艾道拿說：「我在賽事中能夠控制步速形勢，或許因應場地狀況，各駒跑來速度均放慢了一點，但我的坐騎則跑得相當順暢。」

「牠一直沿著自己的節奏競跑，跑來十分輕鬆，末段馬兒加速時亦反應理想。」

他續說：「去年我於5月才開始來港策騎，在季尾策騎了約10個星期才返回澳洲。儘管我只取得3場頭馬，但我在馬季完結前建立了不少合作網絡，我很享受在這裡作賽，以及和我家人在此生活的日子。」

「我有信心今季若我得到若干支持的話，我可望取得成功。季初我曾為告東尼取得1場頭馬，之後我的成績未算標青。然而，我在其後一個賽日中取得4捷，並為蔡約翰勝出1場二級賽。」

「我一直努力不懈，最終取得美滿成果。我一直相信若果機會來臨，憑我的能力定可好好把握，今日正正展現了這一點。」

「加州星球」是艾道拿及告東尼是日奪下的第2場勝仗，兩人早前已憑「美麗多盈」攻下頭場五班1800米。