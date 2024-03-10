【賽後報告】加州星球賽前驗到口部有血照跑

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，楊明綸表示，除了「綠登」於接近300米處時與「馬上發達」互相觸碰，導致他的馬鞭被擊中脫手，令坐騎可能因他失去馬鞭而不利發揮外，他未能為坐騎的表現提供任何解釋。

第2場：起步時發生碰撞。賽後，潘頓報告，「黑白」上仗勝出時因靠近外欄競跑而有利發揮，但是日在其他馬匹之間競跑時走勢欠佳，因而未能於末段以勁勢衝刺。「滿好世界」在配鞍房內踢中欄杆，抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。接近250米處時內閃及移離外欄，在「一代宗師」之後處於窘境。賽後，霍宏聲報告，「滿好世界」在餘下途程上持續內閃，難以被力策至終點。

「光芒廻嚮」起步時發生碰撞。抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。200米處至100米處之間難以望空。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「盈笑」賽後被發現流鼻血。

第3場：小組於3月7日批准「陸知」改由艾兆禮策騎，因為陳嘉熙未能造磅。考慮了此宗事件的情況，尤其是陳嘉熙在賽事開始受注前告知馬主及練馬師和小組他未能策騎此駒出賽，小組認為適當的處罰是判陳嘉熙罰款2,000元。

賽後，布文報告，「綠族豐收」沿途在沒有遮擋下走外疊，不利發揮，但直路上受催策時仍未能加速。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「滿歡笑」心律不正常。

第5場：被查詢騎法時，見習騎師鍾易禮表示，他獲指示讓「大才」自外檔出閘後佔取中間位置，但若未能取得有遮擋的中間位置的話，他也可選擇將坐騎留後以尋找遮擋。他說，坐騎於早段走外疊時，他選擇將「大才」置於馬群後列，以確保遵從策騎指示。被查詢自550米處起的騎法時，見習騎師鍾易禮表示，當坐騎跟隨是賽大熱門「福星」時，他選擇讓坐騎留居該駒之後以期跟隨該駒上前。他說，他在此時不願將坐騎向外移出，因為他擔心他須將坐騎移出數疊及被帶出外疊。他又說，「大才」繼續跟隨「福星」，其後「福星」於接近350米處時得以佔取「大英才」外側的窄位，「大英才」繼而開始墮退，加上「電玩勇士」居坐騎外側，他未能讓坐騎推進以跟隨「福星」。

他進一步表示，因此他於趨近300米處時選擇讓坐騎推進至「大英才」內側，但坐騎於接近200米處時在「善傳香江」與「健康快車」之間受困，直至過了100米處後始能望空，坐騎其後衝刺良佳。考慮了見習騎師鍾易禮的解釋後，小組認為他在此情況下採取的策略屬合理。

賽後，麥道朗報告，「包裝希望」在直路上受催策時開始墮退，當時他擔心坐騎或有不妥，因而於最後200米在坐騎處於不具競爭力的位置時未有力策坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第6場：「新幹線」入閘後煩躁不安、以後足豎立及頭部撞到閘廂。獸醫認為「新幹線」不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。

第7場：被查詢騎法時，麥道朗表示，他獲指示倘若坐騎出閘迅速的話，他應盡力讓坐騎佔取前列位置，否則應讓坐騎取得遮擋。他說，排坐騎正內側檔位的「健康愉快」出閘較坐騎快，他遂選擇嘗試為坐騎尋找遮擋。他說，由於「永遠美麗」於早段居坐騎內側，坐騎須在該駒外側走第三疊，他遂於接近1200米處時選擇讓坐騎取得遮擋。

他又說，「永遠美麗」於接近1100米處向外移出時，他須約束坐騎及佔取馬群後列有遮擋的位置。他說，儘管他留意到賽事中段的步速較標準時間為慢，但他覺得讓坐騎取得遮擋是最佳的選擇。他進一步表示，坐騎自接近550米處起開始沿第三疊上前，轉直路彎時被「永遠美麗」帶出更外疊，末段衝刺不俗。練馬師文家良確認麥道朗詳述的策騎指示。他表示，儘管賽事早段及中段的步速較標準時間為慢，但他滿意麥道朗將此駒留後並在「永遠美麗」之後取得遮擋以免走外疊的決定。

「加州星球」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，練馬師告東尼表示，儘管跑道的場地掛牌仍為「好地」，但由於開賽前下過微雨，有點鬆軟的場地有利「加州星球」發揮。

第8場：被查詢有關他於最後300米的騎法時，蔡明紹表示，坐騎在可留待末段作全力衝刺時表現最佳。他說，坐騎於接近200米處時跟隨「駿奕快車」上前，其後他全力催策坐騎，但是日負頂磅上陣的坐騎未能加速，尤其是儘管跑道的場地掛牌仍為「好地」，但場地狀況有點鬆軟。「球星」起步時受向外斜跑的「浪茄仔」嚴重擠迫。趨近100米處時外閃，在「英雄豪邁」內側處於窘境，當時「英雄豪邁」向內移入以望空。

第9場：「自力更生」董明朗於接近100米處時跌掉馬鞭。由於這已是董明朗今季第3次於陣上跌掉馬鞭，因此小組向他發出警告。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第10場：被查詢時，布文表示，「話你知」自800米處起外閃，導致他須大力收緊右邊韁繩以在陣上保持位置。他又說，進入直路後，他瞬即讓坐騎移出較外疊，此時坐騎的走勢才開始暢順，於末段以佳勢衝刺。賽後，董明朗報告，由於他對「競駿光輝」於直路彎的動作有些疑慮，因而在直路上收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

被查詢時，麥道朗表示，他獲指示讓「跑得更快」順其自然地競跑，但不要催策坐騎，因為坐騎以往於早段受催策上前時搶口。他說，坐騎自內檔出閘不俗，但根據策騎指示，他未有於早段推策坐騎以佔取更為靠前的位置。他說，「精英雄心」因而得以於早段橫越坐騎，導致坐騎居於馬群後列。他又說，趨近首個彎位時，「精英雄心」向外斜跑，他得以讓「跑得更快」推進至該駒內側及跟隨「發財大師」。

他進一步表示，自600米處起，當坐騎仍居「發財大師」之後時，他的視線因前駒踢起的泥頭而受阻，因此他於600米處至400米之間空位不足時未能讓坐騎推進上前。他說，進入直路後，他將坐騎移至「發財大師」外側以跟隨「一定美麗」，但坐騎自350米處起受困而未能望空，直至200米處始能全力催策坐騎，而坐騎衝刺良佳。

練馬師黎昭昇確認所發出的指示，並表示此駒今仗增程角逐1600米途程，加上此駒於去年12月20日在跑馬地出賽時自內檔出閘後受催策上前之際搶口，繼而於末段未能以勁勢衝刺。他表示這是向麥道朗發出相關策騎指示的基礎。黎昭昇續說，即使他賽前預期此駒是賽將居於更為靠前的位置，但他認為由於此駒於直路早段受困，影響了此駒居於更為靠前的位置衝刺的機會。

一般事項:

一、

第9場賽後，場地掛牌由「好地」改為「好至黏地」。小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第9場的場地為「好至黏地」。