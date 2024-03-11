季初曾擊敗應屆打吡冠軍 新西蘭揀手PP運港服役

新西蘭馬圈消息，當地練馬師紀丹莉訓練嘅3歲新星Lupo Solitario，將會轉售來港服役。綜觀Lupo Solitario喺新西蘭戰績，6戰3冠2亞表現穩定，雖然賽績級數唔算太高，但最後3仗同應屆新西蘭打吡冠軍Orchestral互有勝負嘅表現，就相當吸睛，去年9月馬季初段，佢就曾經喺一場3歲G3同Orchestral拋甩群駒單打獨鬥險勝，接住於1600米G2就被反先，而Orchestral其後更加直落贏3場，剛於本月初仲贏埋新西蘭打吡。

相比起Orchestral嘅扶搖直上，Lupo Solitario喺當地最後一場出戰3歲卡拉卡一哩百萬挑戰賽，又再係同前駒同場，可惜呢場表現走樣，15駒只以第8名過終，不過賽後報告，騎師就解釋對於當日泥頭多嘅黏性重場地，並不勝任，隨住呢場落敗表現後，Lupo Solitario就再未上陣，最終轉售來港。

紀丹莉又指出購入Lupo Solitario之香港買家，過往亦曾購入由其訓練2015年利雲經典賽冠軍Gaultier，即已退役之「宅大大」馬主，而練馬師認為這匹大步馬，喺香港嘅乾快場地角逐，將會展現更大威力，甚至可向明年嘅2000米打吡進軍。