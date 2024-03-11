【蹄聲妙影】馬主泊錯私家位一樣要鎖

車主在停車場泊錯私家位，被鎖車也無可避免。(網上影片截圖)

呢幾日係咁落雨，諗番起開鑼前喺沙田會所食完餐馬房飯局，記得當晚10點幾散band，遇上500年一遇嘅黑色暴雨，猶幸坐到同路往北區嘅馬評人順風車，記得途中視野十分模糊，大銀幕上嘅車尾燈，只能從水撥中若隱若現，意境夠晒浪漫，為免隊籮柚，車輛全線魚貫慢踱，去到上水與大埔分岔路，地上積水已浸過半轆，反觀投入服務接近1年嘅沙田馬場新停車場未有大水浸，疏水功能委實做得唔錯。

講開停車場，同啲藍制服吹開水，話季初有期跑馬地夜賽，有位馬主唔知係咪少揸車入場，抑或好趕時間，唔覺意泊咗馬會一位高層嘅私家車位，仲一度搞到要鎖車。不過，事件好快平息，據知呢位馬主都幾出名，經過一輪斡旋，工作人員最終都幫佢部車解番鎖，相信呢位馬主日後唔敢再亂泊了。其實，好多馬主都驚喺跑馬地睇完馬會塞車，冇必要都唔會揸車入場，尤其要過海嗰啲，事關散場後的士台例必被Call爆，所以好多馬主寧願喺博物館對出嘅黃泥涌道搭臨時過海巴，一上車就即上斜路入隧道，過海快過打針，之後仲大把的士任你上！

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