【賽馬以外】點解唔搵佢嚟香港開倉？

馬場或者馬圈特別多線路、八啩嘢，令人有好多聯想，好似尋日突然見到巫斯義入場，兼且全程傍住「福」系馬主鄭氏一家，自然就知鄭永安夫婦同鄭寶言名下嘅「福星」肯定有計，結果全程見到潘頓定過抬油，施施然留居後方，入直路擺正望空一衝就輕勝個半馬位，造就巫斯義同馬主開心影張頭馬相，兼且捧埋盃，而捉路嘅馬迷亦輕易中到2.1倍獨贏，皆大歡喜啦。

對筆者嚟講，巫斯義絕對係頂級高手，佢係第一個完成香港國際賽大滿貫嘅騎師，兼且佢嘅成就係潘頓、莫雷拉同埋莫雅都唔可以複製，除咗依家4場國際賽，佢亦贏埋1000米嘅香港短途錦標，1400米嘅香港國際碗同埋1800米嘅香港邀請盃，認真犀利，就算佢依家57歲，只要有留意海外轉播賽，都知佢仍喺歐洲策騎，真係寶刀未老，但佢其實一早考咗練馬師牌，究竟幾時真係掛靴，轉跑道開倉從練？只係時間問題，當然佢尋日接受訪問時都有提過好想喺香港開倉，雖然大家都知根本無咩機會，但筆者就覺得就算以巫斯義咁嘅年紀，點解唔畀機會佢試吓呢？因為真係諗唔到有咩壞處。

筆者當然明白依家馬會嘅發牌方計，都係想畀機會啲後生有為嘅新進練馬師，好似上季就發牌畀只得34歲嘅黎昭昇，下季就有只得32歲嘅游達榮來港開倉，而上季升正目前喺練馬師榜領先嘅伍鵬志，都係啱啱40歲，如果可以搵到啲夠後生又有料嘅倉主，梗係好事。但其實馬會今季亦有發牌畀56歲嘅澳洲練馬師廖康銘，就算早幾年希斯再度來港開倉，當時都已經56、7歲左右，即係話就算年紀大啲，如果覺得你有料有支持，馬會一樣會發牌。

既然係咁，點解馬會又唔嘗試搵吓巫斯義開倉呢？講真，由騎師身份直接轉做練馬師，唔係冇例子，遠古啲有告東尼，近期啲就有韋達，告東尼貴為冠軍練馬師，訓練過唔少馬王，絕對係成功例子，而韋達獲發牌後成績都好平穩，即使從未試過加入爭冠行列，但已經贏過一級賽，甚至派馬遠征都難唔到佢，即係話就算冇從練經驗，又或者未做過副練，未必影響成績。

同埋喺香港做練馬師，名牌效應同有冇支持係好重要，咁以巫斯義喺香港發展多年嘅人脈、關係，筆者相信唔需要擔心冇兵源，睇佢可以陪住「福」系馬主一齊就知，而佢亦明白香港賽事模式、評分制度，亦知道應該引入咩賽駒嚟港，當然呢啲嘢係冇寫包單一定得，但當初馬會揀黎昭昇、廖康銘甚至下季開倉嘅游達榮，又肯定佢哋掂硬？筆者都廢事再講麥菲文呢啲失敗例子啦。

至於搵啲年紀咁大嘅倉主，會唔會影響香港練馬師生態，又或者阻上啲新人接班？筆者就覺得有啲多X餘，如果年紀真係問題，咁馬會近年唔會不斷修例，令練馬師退休年齡提高至66歲，成績好嘅就練到70歲，甚至去到蔡約翰呢啲level，練到75歲都得。況且香港呢段時間真係處於換血期，做副練唔擔心冇得升，發牌畀巫斯義會否都唔會影響到呢批人。同埋正因為年紀唔細，如果畀個牌老巫，萬一唔得，都係練多幾年咪退休，萬一啲年輕練馬師唔得，雙方喺度捱，就唔係太好睇啦。

■山無陵