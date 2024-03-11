呢兩隻姚廐馬好趕時間？隔一個禮拜又嚟！

姚廐馬近日全面回起，攻勢日以繼夜、分秒必爭，睇番此倉今年9期谷草7度贏馬，到剛剛沙田又有「酷霸王」幫倉主摘下第37W，沙田日賽更連勝11期，現時姚本輝排第3位，落後榜首伍鵬志14場頭馬，未必一定冇機氣衝冠，但首要當然係不停出賽、不停有馬贏！今個周中，輝哥又安排上周三有上陣的「錶壇精英」及「上校」匆出，好想趁勇再爭，機會唔等人、各位記得吼實。

第6場三班1200米的「錶壇精英」近7戰取得4場頭馬，4歲馬如日方中，上周三同程排在9檔礙於形勢，兜出大外欄發力蝕位極多，最終只跑得第7名，絕對不是其最佳水平，今隔7日再來，明顯要拚個明白，改用鍾易禮減5磅只負126磅好跑，補中機會極大。

第5場四班1200米，上周中以慢步速放贏的「上校」，其實過往放得快一樣具威力，今次趁勇重返四班只負118磅，以往是四班也夠贏之馬，各位不要輕視之。

姚本輝今期除了「錶壇精英」及「上校」兩匹匆出馬，尚有第4場「千杯敬典」要留意，此匹4歲馬踏入季中漸入佳境，剛跑谷草只輸一個馬位而回，首度入圍得第3名，表現續有進步要留意。另外第1場「鑽石寶寶」剛剛出戰田草1200米排14檔只輸兩個多馬位，隨即轉場縮程返早前上名的谷草1000米，要小心。今期「練馬師王」一於吼實姚本輝！