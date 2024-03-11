錶之銀河高分過驕陽 星球馬同金鑽貴人冇加冇減

剛剛女皇銀禧紀念盃G1，東廐「加州星球」慢步速一放到底，再次打響勝鼓，不過今次賽後一分不加，維持在126分水平，仍是近年半以來最低分位，位列港馬NO.4，連續兩場敗陣的「金鑽貴人」則一分不減，仍是132分位居NO.2；至於跑第2的4歲馬「錶之銀河」，則加5分升到103分，若如期跑打吡佢比「驕陽明駒」更高1分，到時後駒要蝕1磅跑。

其他馬方面，上屆香港拍賣會860萬最貴馬「手機錶霸」上1400加速力同對手截然不同，今次輕勝加8分評63分，下次三班可再捷。「美麗多盈」、「福星」同樣加8分，後駒表現較有說服力，升到66分三班仍有望連勝。只跑150米贏馬的「實力派」首勝加5分，最新評68分，開竅後再追，至於今季轉羅廐5捷的「越駿歡欣」加5分升到105分，差不多摸頂了。

剛周日各場頭馬加分幅度及最新評分：

美麗多盈 33+8

酷霸王 58+5

實力派 68+5

友瑩仁 60+8

福星 66+8

加州星球 126+/-

手機錶霸 63+8

水晶酒杯 72+6

越駿歡欣 105+5

手到再來 70+6