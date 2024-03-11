頭場方仔有馬兩個都唔騎 開無間道Q？

方嘉柏兩位徒弟陳嘉熙及黃智弘最近得到不少機會坐騎，尤其嘉熙上月所取谷戰3W均發揮出色，今次再為兩連勝「鈁糖武士」主轡，發揮令人信任，而且嘉熙仍獲減5磅，計數當然有幫助。至於10磅仔黃智弘今次亦有沈廐「智取神駒」及文廐「開心馬」等借助其減磅威力出擊，且看會否交出好表現？

第1場五班1000米，柏廐有「天分高」出動，但兩位徒弟分別為其他倉效力。「月球」以往在蘇廐時曾配蔡明紹、周俊樂及梁家俊贏過，上季轉黎廐後也多次跑近，前仗跑同程谷草1000米配鍾易禮上名，今賽前試閘操足，轉轉手風改配陳嘉熙隨時有驚喜，有分頭更值博。至於同場文廐前速甚快的「開心馬」曾在季內同程一放到底，上仗配布文負135磅頂磅拚敗不足為據，今次用10磅仔黃智弘應計好數，此場不妨留意方嘉柏兩位徒弟坐騎，可以買Q及QP。

第6場三班谷草1200米，柏廐「鈁糖武士」擅跑此程且與陳嘉熙極為合拍，前仗開始回配騎者，首戰先於內欄後上追贏，再出排10檔跟前跑添食，兩種跑法都處理出色！連同此兩場頭馬，人馬合作至今取下4冠2亞極佳成績，的確極為合拍。難得兩連勝後只合共加了12分，現時評76分可以繼續攻三班勝途，今續配嘉熙可減5磅負127磅有着數，賽前由騎者快試操足必拚無保留，此駒3連捷在望。

黃智弘接手第8場沈廐「智取神駒」也有力闖勝門，此匹4歲智利自購馬來港後仍未打開勝門，但大前仗跑谷草一哩負130磅入Q，之後兩戰改跑田草演出一般，可見現時跑谷草更佳。既然來港前已贏至2000米，今次返谷不跑一哩改攻1800米可謀突破，刻意用黃智弘減10磅上陣，擺前走隨時更有威脅，已到捧場時候。