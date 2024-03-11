起孖突破50W！志仔誓除呂姚蔡三大障礙！

季初階段頻頻贏馬在練馬榜帶離的伍鵬志，早前遇上小低潮，連續4期無馬贏，不過此倉養馬量近70匹，馬匹平均實力突出，剛剛沙田日賽就有「友瑩仁」及「手到再來」此兩駒打開勝門，可見馬房重新調節好出擊步伐，頭馬數字已突破5字關口上到51W，分別領先威哥12w、輝哥14w及蔡約翰15w。今期谷草夜賽，伍鵬志派出強勁陣容，頭馬數字可繼續扳升，當中尾段場次「一代天嬌」、「旭日昇」及「都靈福星」此3駒最可取，各位宜跟紅頂白追捧伍廐馬。

伍鵬志剛沙田起孖後接受訪問，訂下短期目標是衝上60W，證明伍鵬志爭冠仍有極大戰意，而「錶之銀河」4歲馬剛初跑G1飲恨獲亞，現時後備補名加入跑同齡的打吡大賽，令馬迷對今屆打吡大賽更為期待。伍廐兵力眾多，接下來也會積極爭取更多頭馬，不妨考慮揀幾匹伍廐馬買WP過關。

睇番今次夜賽，伍廐多匹實力馬去到季中狀態已全面跑起，必然把握贏馬機會，好似第9場二班1200米，馬女「一代天嬌」早前首勝一役後勁極為凌厲，之後幾仗要消化加分幅度，到剛戰藉好檔跟較前位置競逐，最終直路交出極強加速力勝出，蹄下敗將包括今屆跑馬地百萬挑戰盃平頭狀元「合夥雄心」，今回「一代天嬌」升上二班只負122磅，排2檔起步，條件四正，趁勇態再勝不難，值得捧場。

第6場三班1200米的「旭日昇」，上回轉爭跑馬地，結果新鮮感倍添下攝內欄追上與當銳的「鈁糖武士」串Q，此駒根本過往在三班田草1400米有多次贏位紀錄，轉戰谷草明顯賺到級數，久未交代馬難得狀態回起，上季轉伍廐後未贏過，今鎖定目標再攻谷草1200米，必然是重敲勝鼓的好機會。

尚有第8場三班1800米的「都靈福星」，季內4度上名亦見演出準繩，上次跑谷草同程遇上慢步速，留到包尾最終撲上得第2名，僅敗於今季3捷馬「大千氣象」，今次續配夾慣夾熟的田泰安，當然有補中機會，可以放心捧場。