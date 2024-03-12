【分秒在握】C欄展獸性

撇除早早已甩開對手的伍鵬志，其實排第2位的呂健威，與排第6位的沈集成，也不過相差6場頭馬，換言之只需要幾個回合，已有可能位置互易。方嘉柏目前34W排在第5位，今次旗下不少實力馬列陣，相信又係攞威的好日子。

第8場三班1800米，方嘉柏安排「獨角獸」初次出爭1800米，而且初配霍宏聲，令人有不少疑問，不過看過此駒今季演出，尤其係上仗跑第3的表現，怎也要再跟一回。「獨角獸」踏入今季表現大熟大勇，8次上陣已經取得4冠1亞1季2殿，前仗能夠力壓「錶之量子」及「加州偟者」固然厲害，而上仗跑第3輸四分三馬位，表現一樣值得備忘。

話說2月28日谷戰，當晚又係一個大利前置馬的賽日，頭場由「大登殿」中段發力走甩直奔終點後，之後8場頭馬，走位全部係1至6之間，而「獨角獸」礙於跑法，早段留居尾2，入到直路掟出大外疊追趕，結果仍是來遲一步，以四分三馬位見負得季軍，以當晚來說，已是走勢極佳的一駒。今次出爭C欄，看似亦係不利追趕，但此駒5戰C欄3冠1季，而季內3戰C欄更是全勝而回，看來窄跑道威力更強。

■長風