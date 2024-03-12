跑馬地狀元雙冠軍 周三晚同場再鍊過！

踏入季中，多捷馬紛紛出籠，剛周日沙田日賽就有「越駿歡欣」完成季內5捷，周三晚續有3駒向5W進發，「獨角獸」今季未脫前4名賽績硬淨，但「好友心得」及「合夥雄心」貴為跑馬地百萬挑戰盃平頭冠軍，今次尾場正面對決，必有一番龍爭虎鬥。

周三晚一批多捷馬中，希廐「好友心得」與沈廐「合夥雄心」上月底跑馬地百萬挑戰盃，同以3冠1亞累計51分雙雙封王，周三晚正式碰頭，以「好友心得」上場於一班賽贏馬一戰定江山，相反「合夥雄心」當晚只能於三班力拚得亞，保住平頭冠軍，如今升班對決，最終是兩駒為爭5捷單打獨鬥，抑或是其餘對手漁人得利，絕對是周三晚賽事壓軸高潮。

精算暴雪當銳爭4W

第6場三班1200米，亦一如尾場出現多捷馬對撼場面，季內已3捷的「精算暴雪」上場回師有利檔位，即能推翻前仗敗績，半力言勝，今仗頂磅迎戰對手，「錶壇精英」刻意配鍾易禮減磅出擊，上場受重磅所累，以致有前冇後，今仗有備而來，料與「精算暴雪」有惡鬥，且看誰能率先取得季內第4W。

至於方嘉柏，周三晚不止「獨角獸」力爭5捷，「九秒九」亦有機會爭取季內第4捷，「獨角獸」今季戰績可取，上場布文轉彎走蝕位，比起內疊慳位推進頭二馬蝕底，最終力追不及得第3，布文停賽換上霍宏聲，仍然是衝擊一季5W重要主角。