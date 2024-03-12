支持愛護動物協會 馬會捐3億設福利中心

愈來愈多香港人喜歡飼養寵物，有數據顯示全港有超過10%住戶均有養寵物。然而，飼主數量上升，亦增加了寵物被虐待或遭棄養的風險，被棄於街頭的動物更有可能傳播傳染病，威脅公共衞生。

為加強保護動物和相關的教育工作，香港賽馬會透過其慈善信託基金撥捐逾3億港元，支持香港愛護動物協會在青衣設立「愛護動物協會賽馬會百周年中心」，屬協會首個位於新界的動物福利及教育中心。

中心於今天舉行開幕典禮，馬會主席利子厚在開幕禮致辭時表示，馬會與香港愛護動物協會秉持共同理念，保障動物福祉。新中心配備嶄新設備，不但能滿足社區對動物福利服務的需要，更對關愛動物和尊重生命的教育工作發揮關鍵作用。

「愛護動物協會賽馬會百周年中心」佔地超過9.3萬平方呎，能提供一系列動物福利服務，包括動物救援、巡查個案、防止虐待等工作，並為獲救動物或處於危險中的動物提供庇護之所。中心亦設有獸醫診所，配備完善的診斷和化驗設備，可為動物提供詳細身體檢查、住院照顧和深切治療服務。中心亦提供寵物美容服務，另設有研討室用作公眾教育，以宣揚愛護動物和教導大眾做個負責任的寵物主人。

馬會多年來一直支持香港愛護動物協會維護動物權益和福利的工作，早於1965年已支持協會興建九龍中心，並於1997年支持該中心的翻新工程。馬會CARE@hkjc 義工隊亦自2010年開始參與協會舉辦的眾多活動，協助宣揚關注動物福利。

一如其他慈善捐助項目，馬會對以上項目的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。