【練馬師王】告東尼爭3連莊 問過黑夜之神未？

上期「練馬師王」，由告東尼成功冧莊，今期力爭3連勝。蔡約翰曾於2022年12月11日至12月18日，連贏3期「練馬師王」，告東尼可算是大倉口，既然近期攻勢凌厲，隨時搏開就搏，不容小覷。

當然，在跑馬地戰場上，先要問過「黑夜之神」方嘉柏，練者季內7度封王，清一色在谷中取得，鎖定細場出擊。雖然柏廐今期只派6駒上陣，但匹匹都有搶分能力，絕對有本錢力爭突圍。打頭陣是第1場「天分高」，季內跑過7仗都三甲不入，表現一再令人失望，惟今仗降班角逐，的確佔盡上風。谷草1000米是唯一勝途，蹄下敗將包括「輗多福」及「超額認購」等，此刻五班對手大有分別，可望先拔頭籌。由於第1場已叫胡，故投注方嘉柏的「練馬師王」時，適宜於頭場開跑前「入場」落注。

緊接上陣第2場的「常常有餘」，今季踏入1月份才復出，但短短時間已連跑4仗，表現亦愈來愈穩定，趁健康狀況好轉，銳意連拚交代。最近廐侶「加非凡」，配田泰安排1檔出頭，「常常有餘」條件相若，勢可再顯顏色。

另一方面，第8場「獨角獸」今季贏過4W，其中3次當晚的「練馬師王」，由方嘉柏奪得，乃馬房變倍武器。「獨角獸」自升上三班後，3戰全入前4名，戰鬥力正不斷提升，因剛戰後上姍姍來遲，今次增程改跑1800米，大有追趕餘地。馬主曼勝團體經理人陳德華，剛以「水晶酒杯」建功，搏殺手風正順，或可帶旺「獨角獸」贏到第5W。

「練馬師王」開售賠率

1.伍鵬志 3.85倍

2.方嘉柏 4.0倍

3.告東尼 5.5倍

4.蔡約翰 7.0倍

5.黎昭昇 11倍

6.沈集成 13倍

7.呂健威 16倍

8.韋 達 15倍

9.姚本輝 22倍

10.賀 賢 20倍

11.文家良 45倍

12.容天鵬 50倍

13.廖康銘 85倍

14.羅富全 125倍

15.徐雨石 150倍

21.其他練馬師(葉楚航/丁冠豪/鄭俊偉/巫偉傑/大衛希斯/蘇偉賢) 75倍