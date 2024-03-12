【張基焦點】駿先生五班話晒事

艾道拿近期成績理想，剛周日起孖兼贏一級賽，周三跑馬地賽事這位澳洲騎師獲得不少練者支持兼有實力坐騎，「駿先生」落到五班肯定有優勢，今次操足轉場縮程，擺明想交代；「美麗奔馳」剛戰受阻才輸，今次換人明顯想補中。另外，「合夥奔馳」今次回師谷草強配潘頓，交代決心明顯。「天寅合一」上仗外檔影響發揮，今次應有不同演繹。

第1場五班1000米，「駿先生」一直表現不算突出，但1月中曾於谷草跑近，只是前速不夠快，因此前仗加眼罩跑田草直路賽演出不差，證明本身有能力，剛戰增程跑1400米似乎唔夠長力，復課後轉往從化操乃馬房殺着，今回儲夠新鮮感轉場縮程跑谷草1000米，落到五班有明顯優勢，有權取得好成績。

第8場三班1800米，告東尼今場出3駒，「天寅合一」雖然是馬房第3選，同程有根有據，但本身若然自己望空放頭不算太好，剛戰正受制外檔跑得差，復課刻意用泥閘省一課，可能牠才是馬房主力，不能忽視。

第4場四班1200米，「合夥奔馳」始終未交代，近兩仗於田草1200米跑來有頭有尾，今場快馬不多，有機會擺前走佔有先機，以往曾於同程跑近，場地性能無問題，狀態有進展而韁口有改善，可補中。

第9場二班1200米，「美麗奔馳」健康曾有問題，最近狀態好轉，朝早火氣好，剛戰若非受阻已有機會贏，今場有快馬對其後上有助，搵艾道拿求補中。