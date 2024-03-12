【進階選項】炯炯有神急磨求交代

數近期氣勢最強馬房，告東尼必然是其一，季內曾有一段時間經歷低潮，馬匹操練程序欠完整，當時大家都懂得避之則吉，反之現時馬房全面回復升軌，剛戰「美麗多盈」贏不奇但姿態出奇地勁，「加州星球」復活重奪G1，成績反映一切。

第4場「炯炯有神」季初9月在東廐初出爆大冷一鳴驚人，其後升上三班6戰全敗，適逢馬房進入小低潮，結果馬主選擇將愛駒他投。今季沈廐百萬挑戰盃冠軍「合夥雄心」便由東廐轉至，「炯炯有神」質素更新自令人期待。事後看季初所勝的對手亦非甚麼超卓分子，不過本身135磅贏馬姿態出色，三班亦曾有過三四名，絕非捱打，套用12月尾上名一役所遇對手，再看今組馬匹，出八九成功力已夠用。賽前布文試泥閘輕鬆第2，騎者停賽練馬師亦找回贏馬拍檔田泰安操刀，路程、配搭、負磅及排檔與贏馬時一模一樣，埋門再落草地拍一課，磨利刀急交代。

艾道拿剛戰大賽日助東廐起孖，已經成為練者新寵，尾場「美麗奔馳」帥權亦落入其手中。剛戰鍾易禮在早段處理上絕無問題，加上夠快馬步速適合亦留得輕鬆，只不幸直路被「電氣騎士」斜出，結果在「好友心得」之後大力勒避，轉跑線後再追雖然為時已晚，但仍可衝贏「小霸王」。環顧今場仍然有足夠快馬，谷草同程3戰全上名，看其跑法末段施展的爆發力，在短直路上變速力極佳，應是細場專家，只要取位際遇好一點，有機會如同主馬「美麗多盈」般換人補中。