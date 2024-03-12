【三重彩地帶】伍鵬志錫晒「寶寶」

第7場四班1650米，「同寶寶」同程獲殿跟三甲馬差不多同到終點，亞軍「赤兔猴王」及季軍「極速奇兵」其後已征服三班，賽績高水，今場快馬欠奉，較具前速的「同寶寶」排1檔，大有機會主宰步速，三甲穩可作複膽。伍鵬志回氣過後，剛周日終打破悶局，「友瑩仁」及「手到再來」都是季內首W，攻勢似落在一些拚搏較少或未交代分子身上，「同寶寶」硬仗不多可派用場。

「紅海勁」潘頓接手後用盡心機，惟兩戰均屈居亞軍，一哥唔放手仍會搶攻。「牽旺寶寶」上場落班初試同程開始有點走勢，自購馬適應水土後，在四班應有作為。「美麗歡聲」全場唯一曾勝且近5仗全上名，計績最可靠。「金德義」有能力但健康有疑點，近兩場均氣管有痰，換上最合拍的巴度可再跟一次。

第8場三班1800米，「獨角獸」衝程長1800米可勝任，同父馬同程績亦有根據，增程有的放矢。另一複膽揀「波爾多」，上場谷草一哩殿軍水準不差，計績1800米更擅長，據報今晚有雨，淋地跑高一線。

「都靈福星」連續兩場谷草外檔都入位，田泰安發揮稱職，今場11檔冇有怕。東廐近期馬海戰術，不分正副全線出擊，「柏林探戈」跑近即強配潘頓；「天寅合一」前置遇上今場快馬不多有機會賺形勢；「奪金精靈」英國1800米曾入Q，熱夠身增程可施冷箭。■海東