【J臣研究所】錶壇精英匆出補中

「金鑽貴人」再次倒灶，事後睇番「加州星球」以奇慢步速放到，罪不在麥道朗發揮，事實上雖然麥道朗剛周日冇馬贏，但功架盡現，尤其「龍船狀元」估計麥道朗知道對面直路外欄乾快，遲遲冇楔入貼欄走，就係咁慳多咗體力幾乎爆冷放到，其實跑馬呢啲心思一定要有，如果下下公式一樣，其實好多時未跑都勝負已分。

兩場三班1200米俱出馬不足，尤其第2場似乎難以爆冷，不過都可排吓次序，「寰宇豐采」匆匆再出，單睇上次贏馬時間及距離的確係勁，但問題一來布文停賽要換人，二來黎廐極少連捷馬，拖一票較妙。「無限美麗」上仗贏四班時間雖慢，但姿態輕鬆續有進步，蔡廐呢類馬升班多數即有表現，不過揸膽都係要「常常有餘」，此駒今季養回健康，狀態長勇一定用盡，前仗實牙實齒贏三班，今場排1檔兼受讓「寰宇豐采」11磅，應穩位望贏。

第6場「錶壇精英」上場全程遊馬河當試咗課閘，匆出排1檔可現真身，做Q膽。「精算暴雪」上場贏馬姿態勁，但一來對手唔強，二來觀感比起上季進步幅度唔算明顯，今次負頂磅上陣，潘頓如短兵相接又可能會鬥輸。賽績最勁係「鈁糖武士」，前仗已擊敗「精算暴雪」，上仗克服10檔劣勢連捷，今季進步明顯，可惜今次排9檔，否則更可以作投注重心。「旭日昇」上場爆冷非無迹可尋，臨場如利追，隨時掃晒。