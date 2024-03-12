【投注見解】知名馬主大展鴻圖

獲馬會邀請來港養馬的內地大馬主兼育馬者張月勝，在港首匹名下馬「展宏圖」服役了兩季，至今居然未嘗取勝，甚至乎三甲也未跑過，作為一個國內知名育馬大亨，首匹馬未能一舉成名認真失威。這匹4歲英國自購馬早前由韋達馬房轉到廖康銘旗下，轉一轉環境未嘗不是好事。

「展宏圖」父系「展雄才」，在港子嗣大多數跑短途為主，而此駒來港前專攻1200米，4戰跑獲1冠1亞，因此抵港首季韋達也安排牠集中跑1000、1200米，可惜每次都是近而無威脅，今季練者作出轉變，開始跑1400米或一哩，但命運也差不多，最終幕後選擇拉倉。

廖康銘接手之後，「展宏圖」頭兩仗都是跑田草1200米，首先前速不夠快，明顯跑短途已不合腳法，但兩次末段都交出驚人的22秒多，可見衝刺相當強勁，估計能力不差，只是未搵到最佳路程而已。此駒上仗初落四班配湯普新跑1400米，走位5 6 7 6，起碼不用留得太多，雖然仍未能上名，但只輸個半身位，乃在港表現最好一次，看來距離勝門不遠了。

「展宏圖」今番再次增程跑谷草一哩，照計應該更啱發揮，班德禮剛替練者爆「多利彩駒」，這匹三零部隊用新配搭兼重戴眼罩上陣，遇上一組不強對手，可望交出驚喜表現。

■梓忠