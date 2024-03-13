【耀眼精選】爆笑換人再鍊

跑馬冇必贏，千祈唔好孤注一擲。響剛過去嘅禮拜六同日，再一次印證呢句說話，無論任何時候，都要牢牢記響心中。

被喻為當今世上現役短途最強嘅「重心城」同「金鑽貴人」，響唔夠48小時內雙雙敗陣，搞到馬場通地眼鏡碎。對上6戰無堅不摧嘅「重心城」，唔單止要抵受當地高溫熱浪，仲要孭重磅讓半臂，面對兩大不利因素仍然備受追捧，呢匹馬后雖然放足950米，但係去到埋門50米未能貫注到底，被伏兵「滾滾而來」輕鬆擒下。只係差幾步，就可以造出傳奇馬后「魚子精華」，當年以馬女身份孭重磅，響新市場讓賽大炒對手嘅高難度動作，真係好可惜。嗰邊廂「重心城」滑鐵盧，呢邊廂「金鑽貴人」亦唔好得幾多，正確啲講係輸得更慘，贏唔到不特止仲要輸到P都冇。更估唔到，沉咗一輪嘅「加州星球」，會突然翻生，搞到我細佬「錶之銀河」搭「紅運帝王」嘅鴛鴦Q，只係收得一瓣，賽後佢都好無癮，惟有講句，告東尼同艾道拿好嘢！

呢對騎練今戰繼續有交收，兩人合作3駒，其中「爆笑」上期筆者用呢匹馬加「歡樂至寶」同 「旭日昇」鬥貼士，可惜跑第5名，輸畀第3嘅「有財有勢」半馬位，中唔到條冷PQ，今次換上艾道拿，照計可提升名次。