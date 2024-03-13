【分秒在握】邊個話佢四班唔夠砌？

方嘉柏訓練中年馬一向紀錄極佳，今次列陣第4場的「九秒九」，季內大爆發已取得3W，雖然3捷均在五班取得，但重返四班適應一場步速後，上仗以極佳姿態追回一席季軍，今次重配久違了的贏馬拍檔董明朗，部署似樣兼不叫飛，抵博。

「九秒九」今季3捷，除了鞍上人分別係董明朗、何澤堯及布文之外，其實有些客觀條件是相當近似的，首先，3次贏馬路程都係谷草1200米，而首勝排4檔走位6 5 1，之後一次贏馬排1檔走位5 3 1，到最近一次取勝，則是排2檔走位6 6 1，槪括來說，3次取勝都係排內檔，以及跟守好位下衝贏對手。來到今次，「九秒九」排4檔，走位暫時未知，但環顧今次同場對手，快馬不算多之下，相信此駒有力跟在前列好位，直路再次爆發衝刺取勝。

其實「九秒九」上仗入位，排8檔早段留得較後，而馬匹走二疊亦不算差，不過該場谷草1200米步速偏慢，首800米只造47秒6，此步速不但係同晚5場同程中最慢，甚至比起五班亦慢8線，因此靠追之馬在該場而言當然甚為下風，但「九秒九」能夠交出22秒8末段時間追回第3，當然值得作備忘。值得留意的，係該場追得好跑第7名的「健康心靈」，再出已順利補中，而「九秒九」走位相對比「健康心靈」更蝕，當然同樣有跟進必要。

■長風

第4場 8九秒九 3合夥奔馳

2晉神 9千杯敬典