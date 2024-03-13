【場地點樣】谷草C欄夜賽預測好地

跑馬地馬場今晚編跑9場草地賽事，以移欄C跑道進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時40分，就目前場地預測為「好地」，度地儀指數2.72。

今晚為季內第7次谷草C欄夜賽，由於其中一期為季內唯一谷草日賽，實際夜賽只舉行過5期合共42次賽事，對上一次C欄夜賽為2月15日賽事，當晚賽道偏差情況並不明顯，兩場1200賽事來自11檔、12檔頭馬，當中有後上亦有前置型贏馬，但直路中外疊衝刺始終較理想。

由於C欄收窄賽道，雖然內檔馬匹慳住推進較為秤先，值得留意1檔卻非太着數，就以夜賽只佔3W比例，部分馬匹如留於馬群之間沿欄推進，以谷草近期步速偏慢賽事，要在入彎後取得空位推進，存在一定風險，因此1檔馬還需要因應步速形勢以至本身性能，才能判斷1檔係好定壞。

不過以谷草C欄最佳成績，潘頓可以講係技高一籌，雖然上季頭馬數字不及何澤堯，但兩位已經拋甩對手，由於今季Win神一再養傷，潘頓更加係鶴立雞群，目前係唯一突破雙位數贏至10W嘅騎師，比起以6W居次席嘅田泰安，已經贏咗一截，以佢今晚呢手惡馬，場地專家睇嚟又會大開殺戒。

另外值得注意嘅騎師，仲有艾兆禮與董明朗兩位，雖然首季跑谷草，整體成績都唔曳，兩者响谷草C欄亦已各取4W，有值搏率不妨從兩位坐騎推敲。