阿喬斯短途錦標 3歲雌馬新星強勢挑機

日前杜拜賽馬會已經公布咗，杜拜世界盃賽日各項大賽報名名單，「加州星球」及時回勇，將會同「好眼光」代表香港，攜手出戰1200米G1阿喬斯短途錦標，而部份熟悉名字，如上屆盟主，來自沙德韋爾旗下「定贏駒」，去年曾出戰香港短途錦標日本賽駒「加市冠冕」，藍營旗下「妙密星」等，都係榜上有名。

不過大家不妨存記吓，其中一匹响歇冬期已經專注美丹上陣，由練馬師黎迪訓練嘅英國3歲雌馬Frost At Dawn，响美丹由泥地轉戰草地效果更佳，近3戰1贏2位，尤其响月初取勝之G3詩栢草地短途錦標，以一放到底姿態贏1000米，輕取成為大熱門藍營嘅「妙密星」，刷新最佳紀錄時間，表現令人眼前一亮。

黎迪透露，Frost At Dawn原意出戰阿聯酋堅尼，但陳上表現證明氣量未及一哩，因此縮程跑回短途，經過前仗1200米得第二後，高俊誠認為阿喬斯短途錦標將係目標所在，不過高俊誠屆時要為沙德木韋爾效力，因此上場已換上巴米高贏馬。

睇番阿喬斯短途錦標過往頭馬紀錄，自2007年至今，都係年長馬匹佔盡優勢，3歲馬就從未贏過，又睇吓Frost At Dawn呢匹冒起灰獸，可唔可以响今屆賽事突圍而出，打破盲門數據。