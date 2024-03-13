昨日回應馬主記招宣言 澳門賽馬會繼續遊花園

澳門賽馬會昨日傍晚，就早前馬主群組於3月2日舉行記招發布內容，作出回應(詳見附文)，不過馬主群組在看過函件內容後，認為只係將話題再次重覆，在表明巨額虧損下，不考慮賠償之餘，只再三催促一群馬主安排馬匹撤運細節安排。

馬主群組指出，對於今次回應只是會方一貫遊花園做法，加上由過往以營運總監杜浚斌署名回覆函件，到最近一次誠邀MJC主席對話，只換來署名秘書處呈上婉拒回覆，今次回應再進一步降呢，只以澳門賽馬會署名，處理手法一如普通對外發放新聞稿，馬主群組代表示會方不負責任處理手法，亦只是嗤之以鼻。

澳門馬主群組亦提到，在昨日會方的回應中，最新提到就係強調有關對於偏員遣散賠償，絕對是根據勞動關係法條例規定，甚至在談論馬場範圍雀鳥與及流浪貓事件，雖然雀鳥並非馬場控制範圍之內，但對於流浪貓的滋擾，被揭開問題才與澳門市政署及澳門愛護動物協會磋商解決方法，都只是朝向政府交代為大前提，以免得失特區政府。據知現階段將會盡量捕捉馬場範圍流浪貓隻，馬會獸醫亦會從旁，協助替貓隻進行大規模絕育手術，似乎有嫌後知後覺。

對於澳門賽馬會定下3月15日的限期回覆，澳門馬主群組今日亦已去函澳門特區賀一誠、與及相關官員及澳門賽馬會董事局成員，提醒關注事件，據馬主群組透露，雖然政府暫未出手調停，但據報治安警察廰已經就馬主群組公開信件內容，展開初步諮詢。