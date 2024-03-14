【賽後報告】陳嘉熙月球早段唔搶被抽秤 合夥雄心腳傷

賽後報告撮要：

第1場：「駿先生」末段在「超勁日子」與「神魔金剛」之間的窄位競跑之際未能被力策。賽後，艾道拿報告，坐騎今仗角逐跑馬地1000米賽事，或許不合發揮，並覺得坐騎角逐沙田賽事較合發揮。「醒目勇駒」進入跑道時撞及欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

被查詢有關騎法時，陳嘉熙表示，他獲指示讓自大外檔出閘的坐騎於早段留後競跑，試圖避免走外疊。他表示，坐騎出閘迅速，他起初考慮讓坐騎上前，但當數駒推進至坐騎內側，他遂停止催策坐騎上前，並按策騎指示尋找有遮擋的位置。他又說，坐騎於早段未能留後，其後在餘下途程須在沒有遮擋下走大外疊。練馬師黎昭昇確認所發出的指示，並表示鑒於此駒上仗須在沒有遮擋下走外疊，因而發出該等指示。黎昭昇表示，他認為儘管他指示陳嘉熙於早段將此駒留後，但若陳嘉熙把握此駒出閘迅速的優勢並佔取前列位置，應更有利此駒發揮。考慮了證供後，小組告誡陳嘉熙，即使他獲發相關策騎指示，但他於早段未有把握坐騎出閘迅速的優勢並佔取較前位置以免走外疊，屬判斷錯誤。

第2場：賽後，巴度報告，他在直路上覺得「福國寶」有不妥，因此在坐騎處於不具競爭力的位置時未有力策坐騎至終點。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第3場：「最佳拍檔」賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第4場：「背背龍」起步後不久勒避。被查詢時，班德禮表示，坐騎於起步後不久勒避，其後他於早段開始將坐騎向內移入以佔取「三代同心」內側的內欄位置。他說，由於他讓「背背龍」急促向內移入，其後儘管他已努力阻止，但坐騎仍繼續向內移入，接近1000米處時大力觸碰內欄，因而嚴重失去平衡。小組告誡班德禮，他在類似情況下應加倍小心，並確保不以如此銳角將坐騎切入。

第5場：接近100米處時，「金哥兒」見習騎師鍾易禮以右手開鞭時右邊韁繩脫手，直至接近終點時才重拾韁繩。由於這已是見習騎師鍾易禮第3次韁繩脫手，因此小組向他發出警告。

第6場：賽後，見習騎師鍾易禮表示，「錶壇精英」於直路早段起初對催策交出反應，但於末段未能以勁勢衝刺，可能是牠上仗於3月6日上陣後尚未恢復體力。

第9場：「一代天嬌」流鼻血。「合夥雄心」左前腿不良於行。