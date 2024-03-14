冼文諾完成星洲700W 爭末代冠軍遇上勁敵

5屆新加坡冠軍騎師冼文諾，上期日賽連中三元，累積星洲出賽以來第702W，成為星洲賽馬史上第4位騎師，頭馬數字累積起過700W，其餘3位分別為沃斯特(789W)、賽米(776W)與莫雷拉(737場)，但若以克蘭芝前使用嘅武吉知馬場成績累計，已掛靴現任瑞爾士副練嘅賽米，分屬一哥合共摘下971W。

冼文諾自疫情後重返星洲發展，2022年馬季瞬即取代杜奕王朝，重奪冠軍銜頭一直至今，時至星洲賽馬落幕最後一季，由於10月尾將屆煞科，要突破自己123W封王個人最佳紀錄，當然不是太可能，但他仍會全力以赴，務求追越雷神737W，殺入紀錄榜三甲，當然完成最後一季登上冠軍寶座，將會係佢終極目標。

不過冼文諾近季獨大情況，最後一季卻有機會被一位新星打破，就係雷神細侄奎洛斯，上賽前本來以20W領先，經過冼文諾連中三元，後者以21W過頭重奪榜首位置。

冼文諾又指出，隨住澳門賽馬提前落幕，高君濤、馬雅與普健士亦會到此客串，相信頭馬數目將會被攤分，因此他與奎洛斯之間嘅冠軍爭奪戰，將會更加緊湊。