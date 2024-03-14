育馬者盃兩項大賽加碼 經典大賽總奬金近5500萬

美國育馬者盃委員會日前公布，今年舉行嘅美國育馬者盃兩項大賽，將會加碼一球美金，分別為最高榮譽嘅美國育馬者盃經典大賽，總奬金將會加至700萬美元(接近5,500萬港元)，而美國育馬者盃草地大賽，就會加至500萬美元(接近4,000萬港元)。

隨住美國育馬者盃經典大賽加碼，將會成為全球第4最高獎金之國際一級賽，而獎金榜頭三甲(以美金計算)，排第1位為2000萬總獎金之沙特盃、第2位為1200萬美金之杜拜世界盃，第3位為總獎金約740萬美元之日本盃。其餘馬迷熟悉嘅世界頂級賽事，澳洲墨爾本盃，總獎金約為550萬美元排第5位，而法國凱旋門大賽，總獎金接近540萬美元排第6。

至於被譽為全球最高獎金短途賽事，澳洲珠穆朗瑪峰錦標，雖然總獎金高達1300萬美元，但卻未被納入獎金排行榜內，由於是分齡讓磅賽，並非國際一級賽行列，而且12個參戰名額，需要支付約46.2萬美元(70萬澳元，申算港幣約360萬)買位。

至於2024美國育馬者盃盛事，已定為11月1日與11月2日一連兩天賽期，雖然仍在加州場地舉行，但會由去年聖雅尼塔馬場，移師至加州德爾馬馬場上演