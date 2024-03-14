打吡入選名單公布 蔡神仙3駒最威水

前排： 香港賽馬會行政總裁應家柏（左三）、賽馬事務執行總監夏定安（左二）、香港賽馬會會員、品牌、市場及客戶體驗事務執行總監甄康民 (左一）聯同寶馬 (香港)服務股份有限公司執行董事陳祖安（右二）及寶馬汽車（香港）有限公司香港及澳門董事總經理梁健燊（右一）

第147屆寶馬香港打吡大賽(2000米)將於3月24日星期日在沙田馬場舉行。此項四歲馬經典賽事系列壓軸大賽的總獎金高達2600萬港元，而今年14匹獲正選資格參賽的佳駟當中，以蔡約翰麾下的「驕陽明駒」最受注目。蔡約翰同時亦有「安騁」及「精算謀略」入圍，今年共有3駒參戰，絕對係最威水練馬師，有望繼「陽明飛飛」、「戰利品」及「平海福星」後第4度揚威呢項大賽。

4歲馬經典賽事系列共設3關賽事，總獎金合共高達5200萬港元。「驕陽明駒」早前夥拍布文先後攻下總獎金各為1300萬港元的香港經典一哩賽(1600米)及香港經典盃(1800米)，囊括此系列首兩關賽事，今次將力爭再下一城，成為繼「佳龍駒」及「金鎗六十」後另一匹全取三關賽事的賽駒。

今屆獲選馬匹中，伍鵬志麾下的「錶之銀河」(103分)是評分最高的一駒。這匹正在冒起的新星迄今在短途賽事屢創佳績，上仗角逐總獎金高達1300萬港元的女皇銀禧紀念盃(1400米一級賽)時僅不敵頭馬「加州星球」而屈居亞軍，今仗將首次亮相四歲馬經典賽事系列的賽事。

葉楚航馬房的「大至尊」在港首仗即以佳勢攻下一項2000米賽事，今仗將第二度在港披甲。這匹「真金不換」的子嗣來港前由岳伯仁訓練，曾在愛爾蘭取得兩勝。呂健威曾於2020年憑「金鎗六十」摘下打吡桂冠，今年則會以「禪勝輝煌」及「勁速威龍」應戰。「禪勝輝煌」上仗競逐香港經典盃時試圖一放到底，僅於末段被「驕陽明駒」超越而屈居亞軍。

目前暫居練馬師榜首位的伍鵬志，也會派遣在港取得一勝的「嘉應傳承」參戰。另一邊廂，練馬師告東尼曾先後憑「幸運馬主」（2004年）及「喜蓮福星」（2008年）兩奪打吡冠軍，今年將派出「同樣美麗」及「加州偟者」兩駒列陣。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「寶馬香港打吡大賽一向是每年馬季的最矚目盛事之一，每一位馬主都渴望名下賽駒能夠參與其中，甚至成功奪取冠軍。近年來，我們見證了『金鎗六十』、『浪漫勇士』及『遨遊氣泡』於揚威寶馬香港打吡大賽後逐步晉身一級賽冠軍行列，足以證明這項每匹賽駒一生只有一次機會角逐的大賽水準確實有目共睹。」

「今屆賽事一如既往雲集了多匹從世界各地購入的佳駟，屆時牠們將爭逐香港馬壇其中一項最高殊榮，精彩可期，馬主和馬迷無不翹首以待。」夏定安續說。