古摩亞徵召下周末跑金拖鞋 莫雅飛完澳洲轉戰香港

莫雅於香港經典盃夥拍「安騁」跑第3名，嚟緊神仙早就卜定佢再跑打吡，面對自己倉隻擂台躉「驕陽明駒」，梗係要有佢啲神級功架幫手，先至有反先機會。

不過呢位猛人下個星期都好忙碌，事關來港前一日，佢就被古摩亞陣營徵召，要去澳洲出戰2歲馬最高奬金嘅金拖鞋大賽，夥拍古摩亞上月以天價購入嘅不敗新星Storm Boy出戰，呢隻馬亦係美國三冠馬王Justify子嗣，至今4戰未逢敗績嘅，而古摩亞仲有另一匹爭勝要角，3戰全勝嘅Switzwerland，就會由麥道朗出戰。

其實Storm Boy上一場贏G2天際錦標，已經由麥道朗接咗手，但騎者今次金拖鞋，亦早已揀定同最佳拍檔華禮納合作，但亦估唔到Storm Boy陣前易主，如今由莫雅接手，變成古摩亞陣營兩匹明星馬對決，睇吓莫雅係咪真係咁好彩，繼上年嘅「核心」(Shinzo)之後，可以直落連贏兩屆金拖鞋大賽，以壯行色。

莫雅跑完呢日賽事之後，就會同有份喺周日香港打吡大賽上陣嘅麥道朗同薛恩，於賽後一齊趕去機場，啟程來港於周日披甲。