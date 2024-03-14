【賽馬以外】唔通真係遲嚟先上岸？

近年打吡大賽都有唔少話題，其中一個就係話啲參戰馬匹評分低，水準一般。如果對上5年你哋都講過呢啲嘢，呢一刻睇番啲打吡盟主，就會知自己有幾天真，事關先後出現咗「金鎗六十」、「浪漫勇士」呢兩匹王者外，上季打吡冠軍「遨遊氣泡」最近都贏咗一級賽董事盃，呢3匹馬加埋嘅一級賽頭馬數目，真係10隻手指都數唔晒。至於今屆香港打吡大賽嘅優先入選馬匹名單，今日就公布咗，講真又點會有驚喜，突破100分嘅只得「錶之銀河」同埋「驕陽明駒」兩匹，筆者心諗經過呢幾年嘅教訓，應該冇人咁膽講今年呢批4歲馬水準唔高啩，係都睇定啲先啦。

當然，如果唔係「錶之銀河」肯畀26萬於第3階段加入報名，其實今屆打吡都係得「驕陽明駒」一匹逾百分馬，而前駒突然加入報名，真係令筆者非常意外。記得早前筆者先喺專欄讚過伍鵬志部署得宜，決定讓「錶之銀河」棄爭香港經典一哩賽，反而集中跑中短途，睇吓遲啲能否威脅短途王「金鑽貴人」，點知畀筆者寫一寫，無論係「錶之銀河」抑或係「金鑽貴人」都再無贏過…，咁「錶之銀河」前仗喺二班田草1200米落敗，的確有啲失望，之後縮程跑1000米直路賽畀廐侶「韋小寶」困住，都幾搞笑，然後上仗挑戰1400米一級賽遇慢步速，直路攞位唔順先輸畀賺晒步速嘅「加州星球」，但已經追贏「金鑽貴人」，所以如果肯集中跑短途，「錶之銀河」真係有能力贏番場G1，點知馬主都係想愛駒跑一生一次嘅打吡，唔通真係遲嚟先上岸？因為以往打吡大賽，1號馬成績真係幾好，但由1200米，再縮落去跑1000米，然後增程跑1400米再跳上去跑2000米，咁嘅部署真係得？

如果計後勁，「錶之銀河」毫無疑問係非常犀利，但問題係留唔留得住，始終一下子跳程咁多，點會無考驗，但伍鵬志已經搵咗韁繩最柔嘅薛恩幫手，而佢騎「幸福掌聲」喺打吡輸畀「金鎗六十」嗰場，一直都係筆者心目中其中一場最佳發揮，所以今勻真係樣樣做足，睇吓係咪夠卡士。

至於今年打吡另一匹想遲嚟先上岸嘅例子，就係葉楚航嘅「大至尊」，相信係上個月尾，冇人會覺得潘頓最終會騎呢匹當時只評72分嘅馬跑今屆打吡，點知此駒在港初出即贏田草2000米，仲要彈甩對手3個幾馬位，成為近卅年首匹可以初出即贏呢個路程嘅自購馬。不過，呢啲紀錄都唔係冇水分嘅，始終根本極少練馬師會安排佢哋啲自購馬初出就跑2000米，只係做得到，肯定係高難度動作，同埋2000米都係打吡路程，有同程經驗加持，點都有幫助。當然有人覺得喺香港第2次出賽就贏打吡，得唔得㗎？答案唔係冇試過嘅，當年「奔騰」就係在港第2仗贏打吡，只係嗰時係跑緊1800米啫。

不過，睇番近年打吡冠軍，「遨遊氣泡」、「浪漫勇士」、「達心星」、「金鎗六十」都唔係在港首季服役嘅馬，對上一次以嗰季PP身份贏打吡嘅佳駟就係18/19年度馬季嘅「添滿意」，所以「大至尊」係咪咁快適應到？有冇第2次出賽併發症？都係要擔心嘅地方。所以遲嚟真係先上岸？跑完先有答案。

■山無陵