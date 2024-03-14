驕陽明駒追求金鎗六十成就

2024香港打吡大賽獲選參賽馬匹名單公布會今天（3月14日）下午在跑馬地馬場舉行，香港打吡大賽（2000米）是4歲馬經典賽事系列的尾關賽事，總獎金高達2,600萬元，將於3月24日星期日在沙田馬場舉行。

在記招上，馬會行政總裁應家柏致詞時說：「首先，我要祝賀14匹獲選角逐香港打吡大賽的馬主，下周日在這場一生一次的4歲馬功名之戰中脫穎而出。在香港，不論馬主、練馬師與騎師均渴望能夠有一匹賽駒進軍香港打吡大賽，成就夢想。這項經典賽事始於1873年，至今已經有超過150年歷史，若然能夠贏得打吡桂冠，更是一個大家都夢寐以求的終極目標。這項經典賽事現已成為世界級佳駟的搖藍，部分打吡冠軍得主均能再上一層樓，在國際舞台揚威，當中更不乏高踞浪琴世界最佳馬匹排名榜之輩。大家耳熟能詳的例子，包括「金鎗六十」、「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」、「雄心威龍」、「威爾頓」、「爪皇凌雨」及「佳龍駒」。香港打吡大賽是4歲馬經典賽事系列3關賽事的壓軸一關，總獎金高達2,600萬元，而3關賽事的總獎金合共達5,200萬元。現時已攻下香港經典一哩賽與香港經典盃的「驕陽明駒」，正跟隨「金鎗六十」於2020年的步伐，力圖橫掃香港四歲馬經典賽事系列所有3關賽事。」