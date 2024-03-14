差8W先夠數 米高今期加強攻勢！

鄭俊偉為護級積極打拚，比起去季3月發力，摘下6W之凌厲攻勢，現階段明顯遜色，跑過4期仍未贏過，惟今戰動員7駒，對上一次於去年12月23日出馬7匹，結果由「風繼續吹」交出頭馬，如今再有相同部署，近績可恃之「泉龍駒」與「機緣醉夢」，可視之為搶分重要籌碼。

今季跑至第55個回合，鄭俊偉距離16W達標要求，尚差一半頭馬，護級形勢仍未樂觀，馬房兵源有限，每逢大堆頭出擊，亦不會貿貿然浪費兵力，季內7駒或以上日子，交出頭馬命中率高，第8場護級生力軍「機緣醉夢」，延續上場首度在港上名表現，乘勇必謀補中。

「機緣醉夢」早在季初已經開上前線，經過連場熱身，表現循序漸進，上仗落四班即動殺機，礙於與頭馬「勝利神駒」負磅差太多，後追僅敗已算不俗，雖然今仗再孭135磅，惟與同場對手負磅不致太懸殊，梁家俊吸取上場經驗，有望為練者增添重要頭馬。

泉龍駒潘頓不放手

第7場再配潘頓於強項泥地1200米出擊的「泉龍駒」，上場抽排大外檔，全程被頂在外疊推進，蝕了不少腳程，然而末段仍能維持走勢，跑第3名所負不遠，如今騎者未肯放手，加上排有利5檔，際遇造就料可展現真正威力。