2024首輪世界排名 浪漫勇士落後1分排第三

國際賽馬組織聯盟剛剛昨日公布，浪琴世界馬匹排名結果，首輪係以1月1日至3月10日馬匹表現作為評估，排頭位屬於兩匹來自美國賽駒，當中一匹就係由名牌練馬師巴富達訓練嘅「國之寶」(National Treasure)，應屆飛馬世界盃邀請錦標得主，雖然响沙特盃只跑第4，但與另一匹成為沙持盃得主嘅「探查男兒」(Senor Buscador)，暫時就同以121分齊齊排响榜首。

香港方面，備受闗注嘅最佳中距離馬「浪漫勇士」，新一年只跑過一場摘下香港金盃，比起去年年終國際評分123分，新一年暫時只評120分，只能與澳洲賽駒「探察」(Private Eye)、阿聯酋賽駒「桀驁之戀」(Rebel's Romance)、同日本賽駒「盈寶奇嶽」(Ushba Tesoro)。

雖然暫時「浪漫勇士」落後1分，但要知道兩匹美國賽駒都係以泥地賽績為主，而同分嘅「盈寶奇嶽」亦係泥地為主，「探察」屬於短途馬，而「桀驁之戀」賽績以2400米為主打，以「浪漫勇士」視為目前世界草地2000米嘅一哥，並不為過。

另外香港賽駒方面，尚有「旅遊氣泡」獲評119分，而新勝女皇銀禧紀念盃嘅「加州星球」，則評117分。