【分分制勝】可能係競駿會歷來最強戰駒！

競駿會有限公司名下現役馬共有7匹，包括賢廐「競駿翩翩」、希廐「競駿天下」、葉廐「競駿光輝」、蔡廐「競駿輝煌」、黎廐「競駿飛翔」、東廐J400及韋廐J401，遍布不同倉口。而歷來最佳成績競駿會戰駒，是由方嘉柏訓練的「競駿精英」，在港服役6捷，但最高成就止於第一班贏馬，此駒之後曾4戰分級賽，悉數落敗。

第9場二班1400米草地，「競駿輝煌」早前贏馬後扳至81分，本來有足夠資格挑戰今屆打吡，但幕後不欲一下子由1400米跳上2000米，最終棄戰高獎金大賽，決定留守中短途發展，或許可以走得更遠。重溫上次贏馬表現，「競駿輝煌」賺盡慢步速優勢輕勝，但末段快衝22秒64，足以媲美季內贏過同班同程的「朗朗乾坤」及「神虎龍駒」，依此推斷，這匹4歲馬將來必值100分或以上水平，甚至有可能成為分級賽盟主，超越「競駿精英」首領地位！

「競駿輝煌」今次升班上陣，續攻勝途田草1400米，負磅驟降，蔡約翰立刻召來最佳輕磅騎師田泰安接手策騎，騎者對上兩次在二班夥拍115最輕磅馬，「安騁」及「綠族無限」均未逢敵手，「競駿輝煌」負116磅條件相若。雖然抽排9檔稍稍不利，但慶幸同場不乏前置型賽駒，只要馬群扯散，可望切入二疊找到遮擋位置，交回剛戰強勁的爆發力，勢可再下一城。

■明治朗