【練馬師王】廖康銘起孖兩度封王 點解佢30分都唔夠贏？

上期跑馬地「練馬師王」，廖康銘先後以「馬上旺」及「展宏圖」起孖，雖只獲24分，但仍足以擊退對手，季內第2次封王。這兩次的開盤賠率，分別為60倍及85倍，俱在備受冷落下突圍，予人驚喜。至於今期沙田泥草地賽事，廖康銘共派7駒強陣而臨，「練馬師王」亦成為熱門之一，估計必須取得2W2P才可言勝。

另邊廂，歷來只得1次封王紀錄的希斯，踏入今季即使贏馬數字不少，在「練馬師王」方面卻未嘗一勝，稍稍令人意外。翻查資料，希斯曾有3次賽事取得30分，可惜當日對手成績更佳，其中兩度不敵蔡約翰，另一次是去年11月5日田戰，告東尼全日累積4亞3季，力壓起孖的希斯。

希斯今期豪派10駒上陣，大有睇頭，連場出擊可以預見。先講第9場二班賽，希廐安排「佳運財」及「幸運遇見」一同列陣，歷來練者曾9次構成馬房Q，但已是20年前的事，估計會有主副之分，「幸運遇見」不論配搭、負磅及排檔均好過廐侶，值得秤先。

「佳運財」今季6戰全負，星味不再，相反第3場「飲杯」早前一出即輕勝，潛力爆燈，有力取而代之，成為中短途能手。希斯近季插四班即勝的自購新馬，「緊張大師」、「皇者精芯」及「嘉應高昇」等都可打疊爆發，「飲杯」上次贏來大把在手，續居四班非常有利，再捷可期。

連同列陣頭兩場的「麒麟」與「實力哥」，本身角逐泥地短途均有入圍紀錄，路程絕對合適，有力先替馬房取得分數，故投注大衛希斯的「練馬師王」時，適宜在頭場開跑前「入場」落注。

「練馬師王」開售賠率

1.大衛希斯 3.25倍

2.蔡約翰 5.5倍

3.廖康銘 7.5倍

4.告東尼 9.0倍

5.呂健威 8.5倍

6.羅富全 8.5倍

7.文家良 20倍

8.葉楚航 20倍

9.伍鵬志 18倍

10.鄭俊偉 22倍

11.賀 賢 30倍

12.容天鵬 20倍

13.蘇偉賢 55倍

14.黎昭昇 85倍

15.韋 達 100倍

16.姚本輝 125倍

21.其他練馬師(方嘉柏/巫偉傑/沈集成/徐雨石/丁冠豪) 150倍