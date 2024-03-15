【張基焦點】火神神樂呼之欲出

黎昭昇過往谷草成績較為理想，但近期馬房亦漸於沙田發動攻勢兼且不乏佳作，今回即使只派4駒上陣，但「火神神樂」剛戰轉爭泥地幾乎爆冷建功，再攻同程補中決心明顯。另外，「領航宇宙」近期演出亦有起色，跑中長途有一定把握。「競駿輝煌」不斷進步中，升班問題不大。「樂滿貫」近期狀態有進展，減分多兼突然轉配備，有權變身。

第2場四班1200米泥地，「火神神樂」漸漸成熟上力，早已在泥閘仄準場地性能，剛戰同程初戴半掩防沙眼罩屬嘗試性能，賠率相當冷落，卻能後上入Q，證明用啱配備，復課後操練工夫加強，埋門試泥閘走勢輕鬆，再攻泥地1200米擺明求補中，同埋潘頓騎「城中勇士」吶喊助威，令「火神神樂」更值博。

第9場二班1400米草地，「競駿輝煌」有級數兼愈來愈適應水土，即使今回升上三班，卻孭少16磅上陣，難度不算太高，馬匹韁口好，即使沿途望空也不會構成太大影響，同場獨忌同樣升班的「馬林」，連捷機會仍高。

第4場四班1800米草地，「領航宇宙」上仗跑谷草1800米無飛，走來卻跟得鬥得，或許略跟前些少，影響末段走勢。復課後工夫做足亦有試大閘，今回轉爭田草1800米抽好位，同場有快馬，做好留放有權開齋。

第5場三班1200米草地，鄉議局盃，「樂滿貫」久沉之輩但健康無問題，最近於從化試閘除頭罩改用開縫眼罩，走來有火有力，試閘時間亦是同日4組同程最快，充滿新鮮感下出擊，不能輕視。