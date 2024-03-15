【進階選項】瀧澤飛駒輕磅博走甩

今季希斯馬房成績理想，似乎其3位公子在澳洲維省基地將賽駒準備好，運港配合取得成效功不可沒，就等同當年希斯贏得冠軍練馬師之時坐擁靈犀牧場作後盾一樣。有質素新血很快可交出成績，練馬師亦不必費煞思量，不過像第4場「瀧澤飛駒」上季兩戰落第當適應水土，今季四班起步頭7戰仍無建樹，即使效法希斯仔在澳洲訓練時，為其加配交叉鼻箍仍未交出應有水準，最終馬主決定將馬匹轉由告東尼訓練。

「瀧澤飛駒」外地兩場勝仗跑法是跟在放頭馬之後三四位，與全兄馬「勁力十足」一樣都屬前置型賽駒。上場轉倉初出前已試兩課閘，其中一次是1700米谷閘練氣，落場揀1400米試腳，路程略短兼轉彎取位欠順，但末段持續上前，同場亞季軍「友瑩仁」及「春風萬里」再出1冠1季，絕對是強組賽績，「瀧澤飛駒」輸6個馬位比前有明顯進展。來港前已贏一哩，現時4歲跑1800米應是合腳法路程，再看今場形勢，「龍船快」、「精算特殊」、「鐵三角」等快馬在陣，若然做到與澳洲時相若跑法守好位，憑着輕磅優勢，彎前發難有機會走甩對手。

班德禮剛周三起孖做騎師王，自季初停賽復出後鬥志更鮮明，第8場「陽光勇士」出名內閃難騎，近仗換上這位英國公子卻被完全馴服。上場跑至中段仍見搶口，但最後走內欄竄上交出極強爆發力。雖則是「巨富」子嗣，但一再指出此駒母線是大長途馬，性能或許較遲熟且適合跑中距離，現時才踏進升軌。今次雖然排10檔，但前仗檔位更差亦交出強勁衝刺，姚廐當起質新馬如「大數據」、「極速奇兵」、「堅又威」或「酷霸王」等好開均持續交到成績，投注上亦令人較放心。