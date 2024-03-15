【三重彩地帶】複膽策略有「財」路

第4場四班1800米草地，「十二神將」剛勝雖談笑用兵，但加磅加程已是問號，兼且賢廐17匹新勝馬再出只得3P，數據嚇人，大熱欠穩忌做膽，複式策略博佢「叮」或有驚喜。「逐步贏」上季跑到3月才贏，慢熱馬今季出賽時間表相若，伍鵬志突然起用愛將田泰安，似有所圖。「豪堡」跟「快路」串Q一役水準不差，惟之後進度徘徊，今場有增程的變數可博。「鐵三角」及「龍船快」均屬前置型，若然C+3欄利放便有機。

第9場二班1400米草地，「佳運財」季內6戰跑4至6名，賽績看似一般，但對手卻是「金鑽貴人」、「遨遊氣泡」、「神虎龍駒」等分級賽頭馬，跑近已盡所能，今場二班對手明顯差一截，1400亦比1600米合腳法得多，換周俊樂減磅兼初戴眼罩，種種變動都有誠意，贏或不易但爭一席仍夠分量，可作複膽。

希斯另一駒「幸運遇見」，升班後近仗1200米止於接近，增程跑1400米亦是合理嘗試。「馬林」全場最銳，評分未盡勿估頂。「競駿輝煌」兩戰先亞後冠，這類上位中的蔡廐質新子彈，往往連珠炮發。「舞林密碼」上場谷草增程遇慢步速敗不作據，跑番田草始終較合發揮。■海東